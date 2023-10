Siemens Energy: Dax-Aktie mit “Zocker-Qualitäten”?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Es gibt wohl kaum eine Dax-Aktie, die in den vergangenen Wochen mehr mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wie Siemens Energy. Hintergrund sind die hohen Kosten wegen Qualitätsproblemen bei der Windanlagentochter Siemens Gamesa. Medienberichten zufolge geht es um bis zu 15 Milliarden Euro, die die Bilanz der Münchener so belasten könnten, dass der Staat als Retter in der...