Siemens Energy: Da ist sie wieder!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Freitag wieder einen ordentlichen Aufschlag geschafft. Das war fast zu erwarten. Die Notierungen sind um mehr als 9,3 % geklettert. Zu erwarten war dies deshalb, weil die Darstellung des Titels und seiner Probleme nicht ganz korrekt gewesen ist. Siemens Energy bewegt sich nach oben, nachdem die Aktie am Tag zuvor mehr als 30 % verloren hatte. Nun sind die Notierungen in den vergangenen fünf Handelstagen dennoch massiv gefallen. Dennoch: Das Comeback läuft.

Siemens Energy: Die Regierung wird helfen

So ist seit Freitag klar, dass die Regierung dem in Not geratenen Unternehmen helfen wird. “Not” heißt, dass Siemens Energy Garantien haben möchte. Vom Staat am liebsten. Diese sollen das Wachstum des Unternehmens absichern, indem das Unternehmen investieren würde. Ohne Garantien keine Investitionen...