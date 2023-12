Siemens Energy: Da gehört alles auf den Prüfstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Freitag erneut eine Enttäuschung am Aktienmarkt hingelegt und ausgelöst. Die Notierungen sind nach Meinung der Beobachter mit dem Minus in eine kleine Falle gelaufen. Denn damit hat die Aktie erneut die Marke von 12 Euro klar verfehlt, die den Ausbruch nach oben zumindest aus der Warte der Charttechniker hätte versprechen können. Dies gelang nun nicht – vielleicht aus einem bestimmten Grund. Unabhängig davon [...] Hier weiterlesen