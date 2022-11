Siemens-Energy-Chef wird Verwaltungsvorsitzender bei Gamesa

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der vor der Übernahme durch den Mutterkonzern Siemens Energy stehende Windanlagenbauer Siemens Gamesa bekommt einen neuen Verwaltungsratsvorsitzenden. Siemens Energy-Chef Christian Bruch ersetze Miguel Lopez, teilten die Spanier am Donnerstagabend mit. Der Wechsel sei der nächste logische Schritt in der möglichen Übernahme von Gamesa durch Siemens Energy und dessen Integration in den Mutterkonzern./he/jha/