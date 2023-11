Siemens Energy: Die Börsen zahlen immer mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy gewinnt und gewinnt. Auch am Freitag ging es aufwärts. In dem Fall verbuchte das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von mehr als 7,5 %. Das ist glänzend – denn die Aktie hat damit den Kurs, der vor Ausbruch der Quartalszahlen-Krise bei über 10 Euro erreicht war (der Kurs war bis dahin gefallen), jetzt überwunden. Die Börsen haben auch für die Gewinne am Freitag keine richtige Erklärung. Dennoch: Der Trend stimmt kurzfristig wieder, und dies eindeutig.

Siemens Energy: Die Richtung ist erstklassig!

Der Titel ist in einer Weise zurückgekommen, die beeindruckend ist. Die Börsen hatten sich geirrt – der Grund für die vorhergehenden Kursverluste waren Gespräche mit dem Bund. Der soll Kreditbürgschaften übernehmen, die er jetzt tatsächlich übernimmt. Insofern hat sich die Stimmung wieder verbessert. Wie weit es geht,...