Siemens Energy: Die Börse steht kurz vor einer wichtigen Entscheidung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy konnte am Montag zum Auftakt der neuen Woche wenig überraschend steigende Kurse melden. Der Titel gewann in den ersten Stunden gleich 1,6 %. Eine gute Bilanz, denn zuvor war es am Freitag überraschend um 3 % abwärts gegangen. Dabei stehen die Börsen kurz vor einer bedeutenden Entscheidung.

Siemens Energy: Darauf kommt es jetzt an!

Das Unternehmen wird nach Meinung von Analysten nun sicherlich davon profitieren können, dass und wenn der Bund als Garantiegeber einspringt. Es geht um 15 Milliarden Euro Kapital, das Siemens Energy in den kommenden Monaten und Jahren benötigt, um Wachstum zu finanzieren. Die Börsen oder die Finanzmärkte hatten angenommen, dass Siemens Energy in wirtschaftlicher Not sei. Das ist so nicht richtig.

Der Darlehensbedarf geht für das Wachstum nur weit über das hinaus, was ein solches...