Siemens Energy: Bankanalysten erwarten Kursanstieg von +40,88% auf 20,40 EUR

Die Aktie von Siemens Energy hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag fiel sie um -0,96%. Insgesamt liegt das Minus bei -7,62%, was die Stimmung der Anleger trübt. Doch sind sich Bankanalysten einig: Die Aktie ist unterbewertet.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel bei 20,40 EUR gesehen. Wenn dieses eintreffen sollte, hätte dies ein Kurspotenzial von +40,88%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Von insgesamt 24 Experten empfehlen drei die Aktie als starken Kauf und elf weitere als Kauf. Acht halten sie für neutral und zwei raten zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,54 unverändert positiv.

