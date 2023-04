Siemens Energy: Analysten sehen Kursziel bei 24,48 €

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Energy konnte am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +3,37% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf +2,20%. Eine beachtliche Entwicklung, die jedoch nach Ansicht der Bankanalysten noch nicht das wahre Potenzial der Aktie widerspiegelt. Das mittelfristige Kursziel für Siemens Energy beträgt nämlich 24,48 € – laut Durchschnittsbewertung von Experten.

• Am 27.04.2023 betrug die Kursentwicklung von Siemens Energy +3,37%

• Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 24,48 €

• Das Guru-Rating ist von 3,67 auf 4,33 gestiegen

Ein Investment in Siemens Energy birgt somit ein mögliches Verlustrisiko in Höhe von -10,99%, sollten sich die Analysteneinschätzungen bewahrheiten.

Doch nicht alle sind dieser Meinung und einige Experten halten sogar einen Kauf für besonders...