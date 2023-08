Siemens Energy: Analysten sehen Kurspotenzial von +54,60% - Kursziel bei 20,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Siemens Energy-Aktie hat gestern am Finanzmarkt um +0,73% zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch eine negative Entwicklung von -1,57%, was die Börsianer pessimistisch stimmt.

Analysten sind aber der Meinung, dass die Aktie aktuell massiv unterbewertet ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 20,40 EUR liegt. Wenn sie Recht behalten sollten, eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von +54,60%.

Derzeit empfehlen drei Experten den Kauf der Aktie und elf weitere sehen sie als “Kauf” an. Acht Experten bewerten Siemens Energy mit “halten”, während zwei glauben, dass man sofort verkaufen sollte. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,54.

Insgesamt sind damit immer noch etwa 58% der Analysten optimistisch gestimmt.