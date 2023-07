Siemens Energy: Analysten prognostizieren Kursziel von 20,40 EUR (+29,61%)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Aktie von Siemens Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung gezeigt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +0,58% erreicht. Die Bankanalysten sehen das Kurspotenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Zielwert von 20,40 EUR – was einer Steigerung von +29,61% entspricht.

• Siemens Energy: Mit einer positiven Entwicklung von +0,58% am 13.07.2023

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant auf dem Wert von 3,58

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie zum Kauf und weitere zwölf Experten halten ein Investment für sinnvoll. Sieben Analysten bewerten die Aktie als “Halten”, während zwei Experten zu einem Verkauf raten. Somit sind rund zwei Drittel aller Bewertungen optimistisch.

Der trendstarke Indikator “Guru-Rating” zeigt...