Siemens Energy: Analysten prognostizieren Kursziel von 20,40 EUR

Die Siemens Energy Aktie hat in der vergangenen Handelswoche eine relativ neutrale Stimmung am Markt erfahren. Doch laut Meinung der Bankanalysten soll sich das bald ändern: Sie gehen davon aus, dass die Aktie trotz ihrer aktuellen Unterbewertung ein mittelfristiges Kursziel von 20,40 EUR erreichen wird – was einem Potenzial von +33,33% entspricht.

Aktuell sehen die meisten Analysten Siemens Energy als “Kauf” oder zumindest noch optimistisch. Konkret empfehlen drei Experten einen starken Kauf und zwölf weitere teilen diese Optimismus-Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Sieben Analysten vergeben hingegen ein “Halten”-Rating und zwei sind sogar der Ansicht, dass Anleger ihre Anteile an Siemens Energy sofort verkaufen sollten.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt aktuell bei 3,58 unverändert ausgeglichen. Gestern...