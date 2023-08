Siemens Energy: Aktienkurspotenzial von 40,88% bei Kursziel von 20,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Siemens-Energy-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag ein Minus von -0,96% erlitten. Damit ergibt sich eine Wochenbilanz mit einem Rückgang von -7,62%. Diese pessimistische Stimmung scheint derzeit am Finanzmarkt vorzuherrschen.

Doch wie sehen die Bankanalysten die Lage? Nach ihrer Einschätzung ist das wahre Potenzial der Aktie nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 EUR und würde somit einen Anstieg um +40,88% zum aktuell niedrigen Niveau bedeuten.

Von insgesamt 24 Analysten empfehlen immerhin noch über die Hälfte (58%) einen Kauf der Aktie oder setzen auf “halten”. Nur zwei Experten raten zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,54.

Obwohl einige Analysten diese Einschätzung nicht teilen und skeptisch bleiben, bietet...