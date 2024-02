Siemens Energy Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Die technische Analyse der Siemens Energy-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Bei der Betrachtung des 200-Tage-Durchschnitts liegt der aktuelle Wert mit 14,56 EUR deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,72 EUR, was einer Abweichung von -5,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Siemens Energy eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 12,15 EUR, was über dem letzten Schlusskurs (+12,92 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Siemens Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 58,78 Punkten, was auf eine neutrale Position von Siemens Energy hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 34,22, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält das Siemens Energy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Themen in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine erhöhte Aktivität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Siemens Energy in diesem Punkt.