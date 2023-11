Siemens Energy Aktie – was tun? Platow sagt klar: MEIDEN. Warum?

Siemens Energy Aktie – eine Gesellschaft im Sturm. Seit Komplettübernahme der spanischen Siemens Gamesa geraten die Erfolge im Stammgeschäft inclusive grosser Wasserstoffprojekte in den Hintergrund. Man scheint bei der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) die Probleme in Spanien zu lange nicht ernst genug genommen zu habne. Die Kursperformance der Aktie sagt, was der Markt von den letzten News über benötigte Staatsgarantien hält. Während einige schon wieder Einstiegskurse bei Siemens Energy sehne, positioniert sich der Platow Brief ganz klar: MEIDEN. Warum Platow so fest in seiner Meinung ist, hier:



Siemens Energy sucht Garantien Und schon wieder ist es passiert: Am Donnerstag (26.10.) brach die Siemens Energy-Aktie (8,50 Euro; DE000ENER6Y0) um 40% ein. Der Grund lag in Vorgesprächen mit dem Bund über Garantien in Höhe von bis zu 16 Mrd. Euro – für Anleger ein neuer Schock. Seit Juni haben sich die Kursverluste aufgrund der Probleme bei Windkrafttochter Siemens Gamesa bereits auf 70% akkumuliert.

Die Rally, die nach der Talfahrt folgte, werten wir indes nicht als nachhaltige Bodenbildung, obgleich Siemens Energy aktuell kein Geld vom Staat benötigt. Bei den Garantien handelt es sich um Sicherheiten für Auftraggeber, falls Projekte nicht abgeschlossen werden können. Dabei sitzt der Konzern auf Aufträgen in Höhe von 100 Mrd. Euro. Die hierfür notwendigen Garantien werden eigentlich von Banken gewährt. Doch diese hielten sich bisher ebenso wie Anteilseigner Siemens (25%) bedeckt. Lt. „Bloomberg“ sei der Bund bereit, Garantien in Höhe von 8 Mrd. Euro zu gewähren, der Rest solle von Siemens abgesichert werden.