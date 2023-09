Siemens Energy-Aktie: Der wahnsinnige Irrtum!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat an den Aktienmärkten lange Zeit über einen massiven Kredit gehabt. In der vergangenen Woche verlor die Aktie aber -6,3 %. Das setzt einen Trend fort, der sich in den vergangenen Wochen noch einmal verschärft hat.

Denn die Aktie von Siemens Energy befindet sich damit klar auf dem Weg nach unten. Auslöser der jüngsten Probleme an den Märkten war – mehrfach – die Tochter Gamesa. Die ist mit neuen Schwierigkeiten bei Windkraftturbinen hervorgetreten. Dies wird sich auch auf die wirtschaftlichen Zahlen von und bei Siemens Energy auswirken. Die Rahmendaten sind nun wieder schwächer geworden. Die Aktie fällt deshalb auf den tiefsten Stand der vergangenen Monate. Die Aussichten sind damit fast automatisch zunächst einmal etwas ungünstiger geworden.

Verluste für 2023 – und Aussichten für 2024?

Damit hat Siemens...