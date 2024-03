Siemens Energy-Aktie: Das wäre wichtig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat aktuell etwas an Kraft und Dynamik verloren. Der Titel verlor am Dienstag annähernd 2 % und rutschte nun relativ klar unter die Marke von 14 Euro. Damit ist Siemens Energy indes noch immer recht gut im Rennen. Analysten gehen davon aus, der Titel sollte noch bis zu 16,42 Euro klettern können. Das entspricht einem rechnerischen Potenzial in Höhe von gut 16 %. Die beste Schätzung allerdings geht davon aus, die Aktie könnte auf 25 Euro steigen. Das wären auf Basis des heutigen Kurses dann gut 77 % Kurspotenzial.

Siemens Energy: Auch gut bewertet

Dabei ist die Aktie zweifellos auch günstig bewertet – bezogen auf die Erwartungen des laufenden Jahres. Das KGV soll bei ca. 12,3 liegen. Dies wäre auch historisch bei dieser Aktie eine sehr gute Bewertung, wissen die wirtschaftlich orientierten Beobachter.

