Siemens Energy: Aktie um +52,23% unterbewertet - Kursziel 19,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Siemens Energy-Aktie wird derzeit von Analysten als deutlich unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 19,12 EUR und damit um +52,23% über dem aktuellen Kurs.

• Am 21.09.2023 erzielte Siemens Energy eine Rendite von +0,32%

• Guru-Rating nun bei 3,58 nach zuvor ebenfalls 3,58

• Optimistischer Anteil der Analysten beträgt +54,17%

Am gestrigen Handelstag konnte sich die Aktie mit einem Plus von +0,32% behaupten. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein schwacher Trend mit -3,16%. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell eher pessimistisch.

Insbesondere in Bezug auf das Kurspotenzial sind Bankanalysten optimistisch gestimmt. Das mittelfristige Ziel liegt bei 19,12 EUR und somit deutlich höher als der aktuelle Preis. Eine Investition könnte folglich eine Renditechance von +52,23%...