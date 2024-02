Siemens Energy Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Stimmung und das Interesse an Siemens Energy in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Siemens Energy liegt bei 47,51, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, und auch dies wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden Siemens Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,32 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund des höheren Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt wird die Siemens Energy-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.