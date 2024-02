Siemens Energy-Aktie: Das saß tief!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Siemens Energy ist am Dienstag massiv gefallen. Es ging um mehr als -4 % abwärts, womit der vormalige starke Aufwärtstrend nun in Frage steht. Die Frage wird sein, ob dies nur Gewinnmitnahmen sind, wie der Markt derzeit spekuliert. Oder ob mehr kommt: Die Aktie könnte aus Sicht von Analysten indes noch deutlich klettern.

Die Prognosen für die Siemens Energy liegen bezogen auf den Kurs, der ein Ziel sein könnte, bei 16,28 Euro. Das ist insofern bemerkenswert, als dass dieser Kurs vor kurzer Zeit noch bei 16,39 Euro lag. Es geht also für die Aktie wieder abwärts, so der Eindruck. Wenige Cent Korrektur beim Kurs sind nicht viel – so viel ist klar. Dennoch bleiben Zweifel daran, ob es einen echten Durchmarsch nach oben geben kann.

Siemens Energy: Ist die Blüte nur kurz?

Die Frage wird sein, ob die Blüte nur kurz ist, die das Unternehmen feiern kann. In diesem Jahr soll der Gewinn herausragend sein. Die Schätzungen für das laufende Jahr liegen mal bei mehr als 1 Mrd. Euro, kurze Zeit später wieder bei in etwa 900 Millionen Euro.

Das ist weitgehend einerlei. Einig scheinen sich die Börsen bzw. vor allem die Analysten darin zu sein, dass das Unternehmen massiv zulegen kann. Die Frage ist nur, wie lange. Denn die Schätzungen für das kommende Jahr sehen schon deutlich schwächer aus. Der Titel soll demnach nur noch einen Gewinn von in etwa 535 Millionen Euro einfahren können.

Das bedeutet, die Bewertung der Aktie z. B. mittels KGV wird sich dramatisch ändern. Das KGV 2025 liegt dann den Berechnungen nach bei 22,2. Das ist viel zu hoch, um von einer „günstigen“ Aktie zu sprechen – mit Blick auf das kommende Jahr allerdings erst.

Die Notierungen werden nach Meinung von wirtschaftlich orientierten Analysten also kurz-, mittel- und langfristig unterschiedlich zu bewerten sein. Es sieht danach aus, als würde Siemens Energy derzeit stark darum kämpfen müssen, den nächsten Schritt an den Börsen zu gehen.

Das wiederum bedeutet auch, dass die Aktie nun unter Beobachtung steht.

Da passt es sehr gut, dass und wenn die Jahreshauptversammlung in wenigen Tagen ansteht. Am 26.2. wird Siemens Energy seine Daten aus dem vergangenen Geschäftsjahr von den Aktionären absegnen lassen. Dazu gehört dann auch, dass das Unternehmen seine Prognosen für das neue Jahr, seine Schätzungen und seine Einschätzungen abgibt. Die Notierungen werden demnach in den kommenden Tagen genau unter die Lupe genommen werden. Die Kursschätzungen von Analysten sind vor diesem Hintergrund bei weitem nicht mehr so viel wert.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...