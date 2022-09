Siemens Energy-Aktie: Ein neues Allzeit-Tief – was für eine Nachricht

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Die Aktie von Siemens Energy hat in den vergangenen Tagen einigen Staub aufgewirbelt. Am Freitag kam es zum neuen Allzeit-Tief, was zumindest unter Analysten durchaus ein Thema war. Dabei hat das Unternehmen nur kurze Zeit vorher zudem bekannt gegeben, dass es sein Bilanzprüfungsmandat nun an ein neues Unternehmen vergeben möchte. Das WP-Unternehmen EY verliert zumindest dem Vorschlag an Aktionäre nach… Hier weiterlesen