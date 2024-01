Siemens Energy Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Siemens Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,3 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 43,71 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen überwog die positive Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Das verstärkte Gespräch über negative Themen in Bezug auf Siemens Energy führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus Anlegersicht. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergab ebenfalls eine negative Einschätzung für Siemens Energy, da die Aktie nur wenig Aktivität aufwies und kaum Änderungen in der Stimmungsrate auftraten. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Siemens Energy mit 12,255 EUR derzeit +13,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -20,68 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Siemens Energy kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Siemens Energy-Analyse.

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...