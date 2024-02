Siemens Energy-Aktie: Das ist nicht mehr aufzuhalten

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Unglaublich, wie schnell sich Siemens Energy aktuell entwickelt. Der Titel konnte am Freitag einen Gewinn von mehr als 2,4 % für sich verbuchen. Das ist ein positives Signal. Es gibt keine neuen Nachrichten für den Titel. Dennoch haben die Märkte nun in den Aufwärtstrend geschaltet. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen einen Durchbruch zunächst über 12 Euro geschafft. Das wird von charttechnischen und auch von technischen Analysten durchgehend positiv bewertet. Damit sind in den letzten Tagen auch die Kursziele von Analysten wieder angehoben worden.

Die Chancen für Siemens Energy also werden zumindest nicht schlechter, je nach Kurs sogar besser.

Siemens Energy: Das eine Jahr

Das Unternehmen wird im laufenden Jahr den aktuellen Bewertungen nach einen Gewinn erwirtschaften. Der geschätzte Wert ist in den vergangenen Wochen gestiegen. Er ist nun mit 1,14 Mrd. Euro ca. 150 Millionen Euro höher als zuletzt.

Damit hat die Aktie einen weiteren Impuls erhalten. Dieses eine Jahr, 2024, wird demnach positiv verlaufen. Die andere Frage am Markt lautet: Wie wird 2025. Analysten wissen, dass die Verhältnisse dann schwieriger werden. Das Nettoergebnis für 2025 wird den Erwartungen nach auf dann noch 496 Millionen Euro sinken.

Das bedeutet, der Gewinn sinkt bei gleicher aktueller Marktkapitalisierung von 10,91 Mrd. Euro um mehr als 50 %.

Die Folge: Das KGV für das laufende Jahr liegt bei 13,6. Für das kommende Jahr erwartet der Markt damit ein KGV von 24,3. Das heißt auch, dass die Aktie im laufenden Jahr im Vergleich zu den historischen Daten in etwa um den Faktor 10 bis 25 % günstiger ist als sonst für diese Aktie üblich. Demgegenüber ist das KGV im neuen Jahr sogar etwas teurer als erwartet.

Der Markt wird dies nach und nach berücksichtigen. Im laufenden Jahr sehen Analysten die Chance, dass der Kurs – nach der mittleren Schätzung – auf 15,18 Euro steigt. Das wären jetzt noch in etwa 7 %. Die Kurschance liegt im Maximum jedoch bei 25 Euro.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...