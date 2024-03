Siemens Energy Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Siemens Energy liegt bei 0,38, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 29,32 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Siemens Energy somit als "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +25,38 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +19,49 Prozent und bestätigt somit das "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Siemens Energy gab es keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien ist jedoch angestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was auch zu einer positiven Bewertung führt.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält Siemens Energy somit eine "Gut"-Einschätzung.