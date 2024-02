Siemens Energy-Aktie: Das gute Signale - dennoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Siemens Energy hat am Mittwoch etwas Leine lassen müssen. Der Titel verlor mit -0,8 % allerdings nicht den gegenwärtigen Halt. Denn Siemens Energy bleibt auf der Spur in Richtung der Schätzungen, die Analysten für den Titel aus Deutschland abgegeben haben. Allein in den vergangenen vier Wochen ging es für Siemens Energy denn auch um gut 16 % aufwärts. Die Aktie ist im kurzfristigen Aufwärtstrend, der sich nach Meinung von Analysten fortsetzen soll. Jene Analysten, die bei Kursprognosen auf Marketscreener zusammengefasst werden, sehen derzeit einen Zielkurs von 16,11 Euro. Damit wäre die Aktie immerhin gut 14 % mehr wert als am Mittwochabend.

Siemens Energy: Das kommt noch!

Das Unternehmen wird ohnehin noch am 26.2. seine Jahreshauptversammlung abhalten. Die ist anders als bei anderen Unternehmen durchaus bedeutend. Denn es geht u.a. um die Visionen für das neue Jahr. 2023 hatte Siemens Energy noch mehr als 4 Mrd. Euro verloren. Im laufenden Jahr, das nicht ganz mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, soll die Siemens Energy einen Gewinn von über 900 Millionen Euro verbuchen können. Das ist eine enorme Erwartung – die nun unterfüttert werden muss. In wenigen Tagen!

