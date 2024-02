Siemens Energy Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut einer Analyse von Siemens Energy auf sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend negativ. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Siemens Energy in den sozialen Medien diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Die Gesamtbewertung hinsichtlich der Stimmung ist also auch "Schlecht".

Aus technischer Sicht ist die Siemens Energy mit einem Kurs von 14,05 EUR inzwischen +9,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,07 Prozent beläuft. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Siemens Energy hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden ebenfalls registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Siemens Energy erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und auch für den 25-Tage-RSI. Zusammen erhält das Siemens Energy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.