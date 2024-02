Siemens Energy Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Siemens Energy diskutiert. An fünf Tagen überwogen hauptsächlich positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Siemens Energy-Aktie hat einen Wert von 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 37,19, was darauf hindeutet, dass Siemens Energy weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Siemens Energy.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Siemens Energy konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Bei der Kommunikationsfrequenz hingegen wurde eine Zunahme registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die Siemens Energy ist mit einem Kurs von 13,795 EUR inzwischen +16,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,28 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.