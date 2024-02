Siemens Energy Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Die Siemens Energy-Aktie befindet sich derzeit in einer interessanten Lage, wie die technische Analyse zeigt. Der aktuelle Kurs von 13,965 EUR liegt 5,83 Prozent unter dem GD200 (14,83 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 11,73 EUR auf, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +19,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Siemens Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 3,92, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 32 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Siemens Energy-Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In den Social Media-Diskussionen zeigte sich in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Siemens Energy, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingeschätzt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Siemens Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Siemens Energy. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Siemens Energy-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.