Siemens Energy Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Diskussionen über Siemens Energy in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Aktuell herrscht keine klare Richtung in der Kommunikation. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dessen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Es wurden insgesamt sechs Handelssignale ermittelt, wovon 2 als gut und 4 als schlecht bewertet wurden. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Siemens Energy bei 11,965 EUR, was +5,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt (GD50). Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu liegt der Kurs jedoch -20,76 Prozent unter dem GD200 der vergangenen 200 Tage, wodurch die Einstufung für diesen Zeitraum als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Neutral" für die beiden Zeiträume bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (38,89) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Siemens Energy basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf ein durchschnittliches Stimmungsbild hin, das als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit wird Siemens Energy in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.