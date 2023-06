Siemens Energy-Aktie: Was läuft denn da?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Liebe Leserinnen und Leser,

Siemens Energy verbreitet derzeit gute Laune. Das Unternehmen aus dem Turbodepot des Hypergrowth Aktien-Dienstes ist in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen. Kein Wunder: So gelang unter anderem die vollständige und wirtschaftlich auch sinnvolle Integration von Siemens Gamesa. Gamesa ist ein Unternehmen, das Windkraft-Lösungen produziert, aber hoch verschuldet war/ist. So kann Siemens Energy zwar auf einen erfolgreichen Geschäftszwei zurückgreifen, müsste sich aber wirtschaftlich strecken, so die erste Befürchtung.

Nun ist das Unternehmen Siemens Gamesa quasi integriert. Die Aktionäre von Siemens Gamesa haben nun einer sogenannten Kapitalherabsetzung zugestimmt. Damit wird der Weg für die Integration in Siemens Energy geebnet. Siemens Energy hat die vollständige Kontrolle über Siemens Gamesa...