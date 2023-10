Siemens Energy Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Diskussionen über Siemens Energy im Internet sind intensiv und langfristig aktiv. Dieses Signal bewerten wir als "gut". Allerdings zeigen sich nur wenige Veränderungen in der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI), der überkauft oder überverkauft sein kann, betrachten wir den 7-Tage- und den 25-Tage-RSI für Siemens Energy. Der 7-Tage-RSI liegt bei 81,59 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und als "schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder über- noch überverkauft, weshalb sie als "neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Siemens Energy daher eine "schlechte" Bewertung in diesem Punkt.

Die Stimmung über Siemens Energy war größtenteils negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Themen in den sozialen Medien überwiegend positiv zugelegt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft. Zudem haben die Handelssignale eine "gute" Bewertung ergeben. Insgesamt wird Siemens Energy hinsichtlich der Stimmung als "neutral" eingestuft.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der Siemens Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 17,68 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,835 EUR (-38,72 Prozent Unterschied), was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,32 EUR und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-12,05 Prozent Abweichung). Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "schlechtes" Rating an Siemens Energy vergeben. Insgesamt erhält Siemens Energy somit eine "schlechte" Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

