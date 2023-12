Siemens Energy Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Siemens Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 29,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass Siemens Energy momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Siemens Energy weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Siemens Energy mit 11.915 EUR derzeit um +13,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist hingegen die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -24,49 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Siemens Energy ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, wodurch eine "Schlecht"-Einschätzung entsteht. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Siemens Energy. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Siemens Energy basierend auf den verschiedenen Analysen.