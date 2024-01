Siemens Energy Aktie: Was bisher geschah und was noch folgen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Energy wird von Analysten als unterbewertet betrachtet, und das wahre Kursziel wird auf +22,28% des aktuellen Kurses geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 08.01.2024 verzeichnete Siemens Energy eine Kursentwicklung von +5,17%. Dies führte zu einem Gesamtzuwachs von +1,64% in den letzten fünf Handelstagen, was eine relativ optimistische Marktstimmung signalisiert.

Prognostiziertes Kursziel

Das aktuelle Kursziel von Siemens Energy liegt bei 14,79 EUR, das von Bankanalysten im Durchschnitt als mittelfristiges Ziel angesehen wird. Dies würde den Anlegern ein Kurspotenzial von +22,28% eröffnen.

Analystenbewertungen

Die Meinungen der Analysten über die Siemens Energy Aktie sind gemischt. Während 3 Analysten die Aktie als starken Kauf ansehen, empfehlen 10 weitere, die Aktie zu kaufen, jedoch ohne Euphorie. 10 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und empfehlen, die Aktie zu halten. Auf der anderen Seite halten immer noch 1 Analyst die Aktie zum Verkauf und 1 sogar zum sofortigen Verkauf.

Positives Guru-Rating

Trotz dieser gemischten Meinungen liegt das Anteil der optimistischen Analysten bei +52,00%. Dies wird durch das positive Guru-Rating unterstrichen, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand.

Insgesamt zeigen die Analysen ein optimistisches Bild für die Siemens Energy Aktie, trotz der positiven Kursentwicklung in jüngster Zeit.

