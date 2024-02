Siemens Energy-Aktie: Die Vorzeichen werden besser

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Siemens Energy steht nach den Eindrücken vom Donnerstag davor, einen weiteren Schritt nach oben durchführen zu können. Die Aktie gewann ca. 0,2 % und befindet sich damit direkt im Landeanflug auf die Marke von 14 Euro. Das wäre bedeutend. Denn diese Marke gilt als nächste Hürde im Kampf um weitere Gewinne.

Siemens Energy steht dieser Tage allerdings auch wirtschaftlich genau unter Beobachtung. Denn ein Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der deutschen Wirtschaft („5 Weise“) soll oder möchte Mitglied des Aufsichtsrates werden. Darin sehen allerdings die anderen Gremienmitglieder Interessenkonflikte und begründen das einschlägig: Es geht in Deutschland auch bei deren Arbeit um die Bewertung der Energiewende. Und Siemens Energy sei ein entscheidender Faktor dabei, heißt es sinngemäß.

Entscheidend: Siemens Energy

Diese Worte zeugen von hohem Respekt vor dem Unternehmen. Das wiederum lässt auch die Börse vermuten. Die hat in den vergangenen Wochen fast die Füße still gehalten. Der Wert ist klar im Seitwärtstrend und bewegt sich schlicht wenig fort. In einem Monat ging es gerade einmal um gut 3,15 % nach oben. Dennoch: Siemens Energy ist zumindest mittelfristig betrachtet weiterhin im Aufwärtstrend – die 100-Tage-Linie ist gut 19 % distanziert worden. Das ist ein sehr starkes Zeichen!

