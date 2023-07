Siemens Energy-Aktie: Vorhersehbares Ergebnis eingetroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Am 23. Juni erlitt die Aktie von Siemens Energy einen deutlichen Schlag, wobei ihre Wertverluste mehr als ein Drittel betrugen. Der deutsche Anbieter für Elektro- und Energietechnik wurde von einer überraschenden Gewinnwarnung heimgesucht, die bei den Anlegern große Bestürzung auslöste. Trotzdem war der Unternehmenswert in der Lage, sich anschließend zu stabilisieren. Dank der positiven Aussagen bedeutender Windkraftanlagenbetreiber startete eine Gegenbewegung zur Unterstützung des Unternehmens und seiner Windturbinen sowie denen von Siemens Gamesa, die jedoch in den letzten Handelstagen verkauft wurden.

Siemens Energy fehlt entscheidendes Vertrauen

Trotz aller Bemühungen gibt es etwas Wesentliches, das offensichtlich fehlt: Vertrauen. Nach einer unerwarteten Gewinnwarnung – die nur etwa fünf Wochen nach Vorlage des...