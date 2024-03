Siemens Energy Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Aktienanalyse von Siemens Energy ergab in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Einschätzungen. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz festgestellt, was zu der Einstufung "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt ergibt sich für Siemens Energy in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Siemens Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergab ebenfalls unterschiedliche Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage führte zu einer "Neutral"-Bewertung, während der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zu einer "Gut"-Bewertung führte.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen über Siemens Energy geführt. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings zeigten automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"- Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhielt Siemens Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung.