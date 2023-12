Siemens Energy Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Siemens Energy-Aktie beträgt derzeit 24, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Siemens Energy weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Siemens Energy.

Die Diskussionen über Siemens Energy in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen zu dem Unternehmen. In den letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt gibt es drei Handelssignale, von denen keines positiv ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Siemens Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Siemens Energy derzeit in einem schlechten Zustand, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 15,81 EUR, während der Kurs der Aktie (11,3 EUR) um -28,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,52 EUR, was einer Abweichung von +7,41 Prozent entspricht, und somit ein "Gut"-Wert ist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von Siemens Energy auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Siemens Energy war ebenfalls negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Siemens Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.