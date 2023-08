Siemens Energy-Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Tochtergesellschaft von Siemens, Siemens Energy, teilte mit, dass sich die Schwierigkeiten der Sparte Siemens Gamesa Renewable Energy verschärft haben. Dies hat zu einer finanziellen Belastung in Höhe von 2,20 Mrd. Euro geführt. Der größte Einfluss liegt dabei auf dem Onshore-Geschäft, wobei jedoch auch das Offshore-Segment seine Herausforderungen erlebt. Trotz dieser Hürden bleibt das Gas- und Energiegeschäft stabil und zeigt Anzeichen für eine eventuelle Erholung. Das letzte Quartal zeigte ermutigende Auftragseingänge sowie Umsatzwachstum an; allerdings wurde die Profitabilität stark beeinträchtigt – was zur Senkung der Rentabilitätsprognose für das Gesamtjahr führte.

UBS-Analyse: “Neutral” mit einem Kursziel von 16 Euro für die Aktie von Siemens Energy

