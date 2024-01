Siemens Energy-Aktie: Unfassbare Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Siemens Energy hat am Donnerstag einen Abschlag um -1,4 % hinnehmen müssen. Das sollte kein Drama sein. Die Aktie hat ca. 13,37 Euro erreicht. Wer den Kurs über einen längeren Zeitraum verfolgt, weiß: Die Aktie notierte bis dato deutlich niedriger. Der Titel hat erst am Mittwoch einen Aufschlag von über 9,2 % geschafft. Auch am Dienstag war es bereits um über 3,7 % aufwärts gegangen. Die Aktie ist in erstklassiger Verfassung – die Donnerstag-“Verluste” spielen zunächst keine Rolle.

Dazu gibt es inzwischen – und zwar heute – neue Einschätzungen. Die Deutsche Bank hat sich mit einer neuen Einschätzung zu Wort gemeldet. Das Ziel wurde angehoben, die Aktie soll nun auf 14 Euro steigen können. Kein Problem, meinen Beobachter: Schließlich fehlen nur gut 60 Cent. Die Bank also hat sich nur an die ohnehin schon vorhandene Realität angepasst.

Die Aktie im Triumphmarsch!

Die Aktie ist derzeit auch auch ohne massive direkte Unternehmensnachrichten den Sprung nach oben geschafft. Der Titel hat dabei vielleicht – rein spekulativ – auch davon profitiert, dass insgesamt die Vorstellung der Energiewende nun wieder konkreter wird. Dies wird die Tochter Siemens Gamesa betreffen. Die sieht sich nach einem schwachen Jahr 20923 wieder in der Pflicht, bessere Ergebnisse vorzulegen. Der Titel hat demnach die Chance, einen massiven Ausbau hinzulegen, wenn Gamesa seine Krise überwindet.

Das Ganze lässt sich auch in den Schätzungen zum laufenden Jahr absehen. Die Zahlen haben sich kaum verändert. Die Aktie wird nach den Vorstellungen von Analysten einen Marktwert von gut 11,5 Mrd. Euro erreichen können, haben wir an dieser Stelle ausgerechnet. Das passt zur derzeitigen Bewertung. Derzeit liegt der Marktwert bei ca. 540 Mrd. Euro. Basierend auf den aktuellen Gewinnen – die geschätzt werden – in Höhe von gut 37,8 Mrd. Euro, kann die Aktie mit dem aktuellen KGV von 13,6 noch eine höhere Bewertung verkraften.

Ein Aufschlag um gut 60 % würde zu einem KGV von ca. 20 führen. Selbst das ist rechnerisch noch nicht unbedingt hoch genug, um Alarmstimmung zu erzeugen.

Anders herum gesagt: Kein Wunder, dass die Börsen zugeschlagen haben – zumindest auf wirtschaftlicher Basis.

