Siemens Energy Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Siemens Energy-Aktie wird anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 13,4 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 14,42 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,61 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,51 EUR) weist eine Abweichung von +6,74 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 31,82 und der RSI25 beläuft sich auf 43,91, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Dies deutet darauf hin, dass die Dynamik des Aktienkurses als neutral eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, was auf sieben konkret berechnete Signale zurückzuführen ist.

Die Diskussionsintensität rund um Siemens Energy ist erhöht, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Siemens Energy-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysekriterien.