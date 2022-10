Siemens Energy-Aktie: Umbau von Siemens Gamesa wird zur Chefsache!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Medienberichten zufolge soll Siemens Energy-Chef Christian Bruch nach der geplanten Komplettübernahme von Siemens Gamesa an die Spitze des Verwaltungsrates treten. Mit diesem Schritt soll der Umbau der verlustreichen spanischen Windkrafttochter zur Chefsache gemacht werden. Gamesa steckt seit Jahren in der Krise und verhagelt dem Mutterkonzern in schöner Regelmäßigkeit die Bilanzen. Um bei den Umbaumaßnahmen besser durchgreifen zu können, soll das… Hier weiterlesen