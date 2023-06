Siemens Energy-Aktie: Steigende Kurse bei Siemens Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Nach einem dramatischen Kurssturz von 37,34 Prozent am vergangenen Freitag und einer anschließenden Gewinnwarnung, rutschte die Siemens-Energy-Aktie deutlich ab. Die ungünstige Entwicklung setzte sich zu Wochenbeginn fort. Es zeichnete sich allerdings eine Stabilisierung mit leichten Zugewinnen am Dienstag ab und am Mittwoch wurde eine gegenläufige Bewegung eingeleitet. Der Aktienkurs schloss den Handelstag mit einem Plus von 6,74 Prozent ab – ein Indiz dafür, dass trotz der vorherigen starken Verluste nun eine Stabilisierung in Sicht sein könnte.

Die Anzeichen für diese Gegenbewegung könnten in den Statements der großen Windkraftanlagenbetreiber gefunden werden. So äußerte sich beispielsweise der dänische Windparkbetreiber Orsted eher gelassen – genauso wie das Energieunternehmen RWE.

Analystenmeinungen unterstützen...