Siemens Energy-Aktie: So nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Montag einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Es ging um -0,8 % abwärts, was wiederum aus der Sicht von Beobachtern zumindest keine gute Nachricht darstellen wird. Denn Siemens Energy hat auf diese Weise angedeutet, dass die Aktie an der Grenze zu 12 Euro durchaus knabbern muss. Die Notierungen kommen im Rennen um einen Aufwärtstrend nicht recht voran. Dies mag auch daran liegen, dass das Unternehmen kaum neue Informationen an den Markt bringt. Derzeit geht der Markt davon aus, dass das KGV im laufenden Jahr bei ca. 12,4 vergleichsweise gering ist. Das Problem ist erst das nächste Jahr.

Siemens Energy: Es wird teurer

Im kommenden Jahr werden die Gewinne sinken, so die Annahmen. Das KGV wird auf 20,9 steigen – auf Basis des aktuellen Kurses. Daher ist evtl. die Stimmung etwas reduziert. 12 Euro sind aktuell eine hohe Hürde.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 22.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...