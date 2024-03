Siemens Energy Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Siemens Energy-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 13,55 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 14,19 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 13,34 EUR, was einer Abweichung von +6,37 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Siemens Energy zeigt sich eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Siemens Energy-Aktie beträgt aktuell 56 auf 7-Tage-Basis und 50,43 auf 25-Tage-Basis, was zu neutralen Bewertungen führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen und auch in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Insgesamt erhält die Siemens Energy-Aktie auf der Basis der verschiedenen Analysen eine "Gut"-Bewertung.