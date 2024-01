Siemens Energy-Aktie: Schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Siemens Energy hat am Freitag einen massiven Gewinn geschafft. 0,9 %. Die Aktie nähert sich der Marke von 12 Euro wieder klar an. Nur: Schlecht ist , dass die Notierungen sich noch immer nicht entscheidend haben nach oben absetzen können. Nach aktueller Lage ist die Aktie unter dem Strich für die vergangenen 12 Monate noch im Seitwärtstrend. Der Trend der Aktie ist nicht entscheidend für deren Wert. Dennoch sind die Börsen derzeit sehr deutlich nicht bereits, der Aktie sehr viel Kredit einzuräumen. Analysten sehen dies unverändert noch anders. Bei denen ist die Aktie hoch im Kurs. Siemens Energy könnte demnach über 20 % zulegen.

Generell haben solche Aktie wie Siemens Energy nicht immer neue Nachrichten liefern können, die den Kurs beeinflussen. Dennoch gibt es auch indirekte Nachrichten, die Einfluss haben – so etwas das Gerücht am Markt, dass es doch nicht zwangsläufig zu Zinssenkungen kommen wird. Darunter scheint die Stimmung unter den Analysten und vor allem unter den Investoren etwas zu leiden.

Es sieht allerdings zumindest für das laufende Jahr wirtschaftlich betrachtet für die Notierungen recht gut aus. Der Titel hat aktuell einen klaren Weg nach oben eingeschlagen, was die wirtschaftlichen Verhältnisse betrifft. Das Jahr wird mit einem klaren Gewinn enden, so die Annahme am Markt. Immerhin soll Siemens Energy 1,05 Mrd. Euro erwirtschaften, nachdem im vergangenen Jahr noch mehr als 4 Mrd. Euro Verlust zu Buche standen. Daher dürfte die Stimmung bei und unter Analysten in Ordnung sein – die gehen aktuell noch davon aus, die Aktie könnte einen Aufschlag um 27 % schaffen. Dies würde zu Kursen von 14,87 Euro führen, so die Konsens-Schätzung. Immerhin: Die Aktie war allerdings in den vergangenen Monaten unter den Analysten noch besser geschätzt worden. Dennoch: Siemens Energy scheint das Vertrauen am Markt noch genießen zu können.

