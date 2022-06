Siemens Energy-Aktie: Das Problem mit der Gaslieferung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Siemens Energy-Aktie entwickelt sich bereits seit Januar 2021 Richtung Süden. Derzeit könnte der Abwärtsstrudel nochmals befeuert werden, da Sanktionen der EU, Auslieferungen an Russland nicht möglich machen. Zum Betreiben einer Pipeline benötigt es Gasturbinen für Verdichterstationen. Diese werden für die Druckerhöhung des Gases in der Pipeline genutzt. Genau solch eine Gasturbine ist nun in Kanada zur Wartung. Von Siemens… Hier weiterlesen