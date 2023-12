Siemens Energy Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Siemens Energy. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine auffälligen Trends zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Kommentare und Befunde über Siemens Energy auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Siemens Energy von 11,085 EUR eine Entfernung von -31,57 Prozent vom GD200 (16,2 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,64 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Siemens Energy zeigt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Siemens Energy für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.