Siemens Energy-Aktie: Nur noch eine Woche!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Aktie von Siemens Energy fehlt nach dem Montag nur noch eine Woche, dann kann es ein neues Stimmungsbild geben. Dann findet die Jahreshauptversammlung statt, die keine direkten Ergebnisse mehr korrigieren wird, sondern vielmehr einen Eindruck in die aktuelle Geschäftsentwicklung erkennen lässt.

Für das neue Jahr geht der Markt bei Siemens Energy von Gewinnen in Höhe von knapp 1 Mrd. Euro aus. Immerhin – denn damit errechnet sich für die Aktie auf Basis der gegenwärtigen Kurse ein KGV von nur noch 12,2. Das gilt als vergleichsweise gering. Dies könnte die Schätzung von Analysten begründen.

Analysten sind für Siemens Energy sehr zuversichtlich

Die Analysten gehen derzeit davon aus, der Titel könnte deutlich gewinnen. Das Kursziel liegt je nach Schlusskurs am Montag bei zwischen 18,50 und 19 Euro. Das sind Aussichten, die nun durch die Jahreshauptversammlung nach dem Wunsch von Beobachtern und Analysten wahrscheinlich noch unterstrichen werden sollen. Die JHV in einer Woche also ist ein Datum, das mehr Bewegung in die Entwicklung bringen kann, als es der Montag noch schaffte.

