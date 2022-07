Siemens Energy-Aktie: Miese Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Schon seit rund anderthalb Jahren befindet die Siemens Energy-Aktie sich in einem schmerzhaften Abwärtstrend. Da dürfte manch einer glauben, dass der Tiefpunkt doch irgendwann mal erreicht sein müsste. Zumindest nach Ansicht von Bernstein Research könnte es für den Titel aber noch deutlich weiter in Richtung Süden gehen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie gehen die Experten zwar davon aus, dass Siemens… Hier weiterlesen