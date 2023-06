Siemens Energy-Aktie: Nach Kursrutsch günstig zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Aktien von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) rauschen am Freitag zeitweise um -35% abwärts, nachdem Gamesa-Probleme den Mutterkonzern erneut die Guidance verhageln. All das in den letzten Monaten mühsam erarbeitete Anlegervertrauen ist auf einen Schlag dahin. Einstiegschance oder Finger weg?