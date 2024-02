Siemens Energy Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Anlegerstimmung gegenüber Siemens Energy war in den letzten Tagen grundsätzlich negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es vier positive und sechs negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Siemens Energy derzeit 8,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -2,9 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Siemens Energy liegt bei 60,8, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Siemens Energy nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für Siemens Energy führt.

